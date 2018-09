La voltereta de la prensa inglesa: "La visión de Pellegrini resultó ser todo un éxito"

Los medios ingleses dejaron atrás las constantes críticas que le dedicaron a Manuel Pellegrini tras perder sus primeros cuatro partidos en la Premier League y ahora sólo le dedican elogios, luego de que su escuadra, el West Ham United, superara ampliamente al Everton como forastero y después igualara en calidad de local ante el favorito Chelsea.

The Guardian publicó al respecto que "quizás lo más alentador para el West Ham en estas dos fechas es que parece como si tuvieran un plan. Contra el Everton jugaron con el propósito de atacar, golpeando en los momentos justos para agarrar los tres puntos de la manera más eficiente; mientras que el domingo fueron mucho más reservados, aunque no menos organizados, creando un bloque defensivo que el Chelsea no pudo penetrar, lo que no es un asunto menor dada su racha perfecta".

En esa misma línea, el medio añadió: "Sin duda es un trabajo en progreso, y la falta de penetración en el ataque sin Marko Arnautovic es preocupante, pero al menos hay señales prometedoras".

Por su parte, The Times manifestó que "la visión de Manuel Pellegrini resultó ser todo un éxito a pesar del error de Yarmolenko. Pellegrini ha estado hablando de todas las cosas perjudiciales alrededor del West Ham, de la 'presión externa', cuestionando su comienzo de temporada antes de la victoria frente al Everton, pero estos dos partidos pasados muestran que sus jugadores están absorbiendo sus instrucciones"

Finalmente, fue el turno de Telegraph, sosteniendo que el conjunto del chileno "entrega más evidencias de su recuperación luego del decepcionante comienzo de temporada".