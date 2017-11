La Volpe confirmó acercamientos para dirigir a la Roja: El DT debe adaptarse a los jugadores

En conversación con Los Tenores, el argentino Ricardo La Volpe confirmó que ha tenido un acercamiento, de manera informal, para dirigir a la selección chilena.



El Bigotón sostuvo eso sí que "no hay nada fijo, solo unas llamadas", pero que de todas formas es una tentativa interesante, en vista de la generación de jugadores de la Roja.



"Es una de las camadas más fuertes que ha tenido Chile en el último tiempo, pero lamentablemente el fútbol tiene estas cosas", con relación a la no clasificación a Rusia 2018.



Por otro lado, La Volpe no dio espacio a que se puedan gestar indisciplinas en los combinados nacionales, puesto que los jugadores son los encargados de preparar el camino para los que vienen a futuro.



"Tiene que haber un gran diálogo entre el técnico, el cuerpo técnico, con los futbolistas, y el mayor respeto a esa camiseta. Hacerlos entender que tenemos que hacer crecer el fútbol de tu país para que las generaciones que vienen atrás sean bien vistos en todo el mundo. Tenemos que demostrar que somos profesionales y que el chileno mañana puede jugar en Europa y es disciplinado". lanzó.