La vez que Jean Beausejour reveló que era discriminado por su apellido mapuche

A raíz de la muerte de Camilo Catrillanca, y el partido de la Roja en Temuco ante Honduras, aún se espera la opinión de Jean Beausejour sobre los incidentes del pasado miércoles.

En marzo de este año, el lateral de Universidad de Chile estuvo como invitado a los 10 años de Radio ADN, y ahí habló sobre el trato que hay hacia los inmigrantes.

"Soy mapuche y haitiano, pero no he hecho de eso mi bandera de lucha. Me las arregló con lo que me dieron. Con el apellido mapuche tuve más problemas que por ser negro", indicó el seleccionado nacional en esa ocasión.