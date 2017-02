La venganza amorosa detrás de la celebración de la nueva joya del City

Gabriel Jesús es la nueva joya del Manchester City. Y todo lo que el delantero brasileño hace, es noticia.

Ahora, el propio jugador -que dejó en la banca a Sergio Agüero- contó por qué sus dos goles ante el Swansea los celebró simulando estar hablando por teléfono.

Y la razón es una venganza amorosa. El brasileño tenía una novia en su país que no le respondía las llamadas cuando era jugador en Palmeiras.

Ahora, que es estrella en Manchester -pese a sus pocos días en Inglaterra-, la mujer "me escribe mensajes desde que fiché por el City".

G. Jesus: "My celebration was a message to my ex-girlfriend who didn't answer my calls at Palmeiras, but messaged me when I moved to City." pic.twitter.com/YtjuuxnYh7