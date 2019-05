No sólo deleita con jugadas espectaculares. Este miércoles Roger Federer volvió a ser tema a nivel mundial, pero no precisamente por ganar un campeonato o una gran victoria, si no por un lujo que realizó durante un entrenamiento en Roland Garros.

El suizo raqueteaba con el argentino Diego Schwartzman, quien le lanzó una pelota de vuelta y justo fue grabado cuando sacó de su repertorio una genialidad de aquellas para parar la bola.

¡Tremendo!