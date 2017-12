La U sondea a Fernando Belluschi

Universidad de Chile sigue en la búsqueda de un volante ofensivo para reforzarse y al nombre de William Mendienta se sumó la opción de Fernando Belluschi.



Desde Azul Azul sondean al volante de 34 años perteneciente a San Lorenzo de Almagro. No obstante, su alta cláusula de rescisión (US$ 3 millones) es una de las piedras de tope para negociar por el ex River Plate.



Belluschi tiene contrato hasta fines de 2018 en el "Ciclón" y también es pretendido por Independiente de Avellaneda.