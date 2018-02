La U sondea a defensa de Unión Española para reforzar la zaga

Raúl "Tiki Tiki" Toledo, ADN

Cumple con todos los requisitos que buscan en Universidad de Chile: es defensa, no ocupa cupo extranjero y no jugó en la primera fecha del Campeonato Nacional.

Se trata de Ramiro González, central de Unión Española, que -según conoció ADN Deportes- está siendo sondeado por Azul Azul.

Pero los tiempos en el CDA no son los más holgados, puesto que los hispanos juegan este viernes frente a Palestino (21:30 horas) y, de ser considerado por el técnico Martín Palermo, se cierran todas las opciones de la U, que juega el sábado en Calama frente a Deportes Iquique (18:00).



Ronald Raldes

Otro nombre, además de González, que apareció en La Cisterna fue el del seleccionado boliviano, Ronald Raldes, que según El Mercurio quedó desechado.

Sin embargo, en diálogo con nuestro medio, el altiplánico dijo que "no sé nada. Me entero por ustedes".

"Es difícil hablar de supuestos, por ahora, acabo de renovar con Bolívar. Después simplemente lo que he escuchado de Chile es por los periodistas", apuntó.

A pesar de lo anterior, Raldes sostuvo que tiene "una excelente relación" con Ángel Guillermo Hoyos (compartieron en la selección de Bolivia), con quien "pasamos muy buenos momentos".

"He aprendido mucho de él y su cuerpo técnico, pero hace más de seis meses no tenemos contacto, sé que es una persona muy dedicada a su trabajo, no deja nada al azar, pero estoy preparándome con mi club, el Bolívar, para la Copa Libertadores", cerró.