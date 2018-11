La U se despidió del título tras conseguir un pálido empate con Iquique

En el partido en el que debían conseguir un buen resultado, para así seguir ilusionados con el título y amargar lo que ha sido un mal año en vista de los resultados, la U empató sin goles contra Iquique y se despidió del título.



El cuadro de Frank Kudelka no presentó ningún argumento deportivo como para llevarse la victoria en el Nacional, a tal punto que con suerte tuvo una oportunidad, como lo fue un descuelgue de parte de Jean Beausejour y que definió complicado Francisco Arancibia.



Fue un duelo en el que los estudiantiles mostraron mucha desidia, frente a un rival como Iquique que sorprendió en los minutos iniciales, pero luego fue quitando el pie del acelerador ante la falta de hambre de los laicos.



Tras el pobre encuentro, hubo cambios en la formación del Romántico Viajero, pero no hubo un cambio a nivel futbolístico, lo que en rigor ha sido la tónica del proceso de Kudelka, que más allá de los resultados no ha plasmado algún sistema o funcionamiento convincente.



La U no mostró jerarquía cuando más lo necesitaba, y con ello se queda con solo 54 puntos en la tercera posición, y queda en duda si clasificará directamente a Copa Libertadores o asistirá a la ronda previa. En tanto. Iquique logró un punto valioso en su afán de escapar del descenso y sumó 34 puntos en la 12° plaza.