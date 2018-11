La U no podrá recibir a Iquique con bombos e instrumentos musicales

El duelo de la U frente a Iquique contará con un impedimento para los hinchas azules, ya que no podrán utilizar elementos de animación, tales como bombos y lienzos.



Según informó Estadio Seguro, los estudiantiles no podrán usar estos implementos debido a la sanción por mal comportamiento en el Clásico Universitario frente a la Universidad Católica.



Eso sí, no solo los azules tuvieron problemas, ya que Audax Italiano tampoco pudo ingresar elementos de animación para el cotejo frente a Curicó Unido.