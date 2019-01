La tristeza de un pequeño niño de la U cuando supo que Soteldo se iba del club

Después de que se confirmara que Yeferson Soteldo no seguirá siendo jugador de Universidad de Chile, ningún hincha laico logró quedar indiferente, menos un pequeño niño de cuatro años de edad, que rompió en llanto cuando se enteró de la noticia.

El menor llamado Bruno Luciano Campos -acompañado de su hermano mayor- no logró contener las lágrimas apenas se enteró que el venezolano no seguiría siendo parte del elenco azul.

"Sacó el fanatismo a la U por mí que soy su hermano mayor y por nuestro papá. Yo hasta fines del año pasado fui utilero de Curicó Unido, y le gusta Soteldo desde que lo vio jugar el 2017 en la Granja en un partido entre Curicó Unido vs Huachipato. Al igual que yo soñaba con que llegara a la U y se dio que llegó, por el trabajo que tenía yo pude tener contacto con él y contarle a Yeferson acerca de mi hermano, el fue muy amable siempre, se tomaron fotos y hasta le regaló su camiseta en el ultimo partido que jugó por la U contra Curicó. Al acercarme a los jugadores de la U a mi me costó el despido pero no me arrepiento, hice feliz a mis dos hermanos menores (Valentin y Bruno) y lo volvería a hacer", sostuvo Nicolás, hermano del menor.

LAS CAMISETAS QUE LE REGALÓ SOTELDO