La tremenda ovación a Néstor Ortigoza en su último partido con San Lorenzo

Néstor Ortigoza no va más en San Lorenzo. El volante paraguayo no llegó a un acuerdo con la dirigencia del "Ciclón" y deberá buscar club para la próxima temporada.



El "Gordo" manifestó en un par de ocasiones que Pablo Guede lo había contactado para llegar a Colo Colo, sin embargo, tras los anuncios de Aníbal Mosa se da por caída la operación por el contención de 32 años.



Los hinchas del "Ciclón" aún no pueden creer que no siga uno de sus máximos ídolos y al minuto 20 del partido ante Banfield, el Nuevo Gasómetro se cayó abajo coreando el apodo de Ortigoza.





#VIVO | Así fue la ovación a Ortigoza. La hincha de @SanLorenzo explotó en aplausos en el minuto 20. pic.twitter.com/7oSG3ffqOx — Diario Popular 📰 (@populardiario) 20 de junio de 2017

Enorme la asistencia de Ortigoza a Belluschi. pic.twitter.com/2NbUkItf88 — Leo Rodriguez Bruno (@leorbruno) 20 de junio de 2017

#LaNación Minuto Ortigoza: el emotivo homenaje de la hinchada de San Lorenzo para el ídolo que se despide https://t.co/PSEUPsB7K1 pic.twitter.com/xTTwjzChlB — Portal Diario (@PortalDiarioAR) 20 de junio de 2017