La terrible lesión de Kevin Durant en el quinto juego de la NBA

El alero de los Golden State Warriors, Kevin Durant, se lesionó en el quinto partido de la final de la NBA, encuentro que se jugó ante los Toronto Raptors en un emocionante minuto final que ganaron los Warriors por un solo punto.

La triste situación podría tener a Durant un año sin poder jugar, y es que se enfrenta a una rotura del tendón de Aquiles que se pudo apreciar en pantalla.

El astro venía recién recuperándose por una lesión en el gemelo que sufrió en la semifinal de la conferencia oeste contra Houston Rockets.

"La ‘Dub nation’ (la hinchada de los Warriors) hará mucho ruido por el sexto partido de la NBA. Me duele en el fondo del alma ahora mismo, no les puedo mentir pero ver a mis hermanos obtener esta victoria fue como tomar un shot de tequila, tengo una nueva vida, jaja", indicó Kevin Durant en sus redes personales.

El mánager del equipo, Bob Myers, confirmó la lesión en el tendón de Aquiles afirmando que "no sabemos la extensión de la misma, habrá que realizar una resonancia mañana", finalizó.

El sexto juego será un encuentro definitorio, ya que los Warriors están obligados a forzar un séptimo partido; mientras que los Toronto Raptors, buscarán sellar y hacerse con su primera copa.

SportsCenter, publicó el momento exacto donde el alero de los Golden State Warriors sufre su lesión.

Kevin Durant appears to aggravate his calf injury and heads to the locker room early in the second quarter. pic.twitter.com/VXu3SmTS8Y