La sentida despedida de Hoyos de Universidad de Chile: "Este equipo enamora"

El técnico argentino, Ángel Guillermo Hoyos, tuvo sentidas palabras en su despedida de Universidad de Chile, tras una conferencia de prensa que ofreció este sábado en el Centro Deportivo Azul.

"Cuando entré aquí por primera vez, entré nervioso, por la magnitud que representa la U y hoy después de 16 meses me presento para irme. No conocía a nadie y hoy los conozco a ustedes, a los jugadores, dirigentes y todo el personal", comenzó diciendo el estratego en su discurso.

En esa misma línea, añadió que "en 16 meses me llevo lo más importante que se puede llevar el ser humano, el corazón, de toda la gente que nos alentó durante todo este tiempo, que fue algo clave para nosotros. Tratamos de competir siempre en cada una de las competencias que participamos".

Hoyos, también habló uno de los grandes dolores que tuvo estando al mando de la U. "No tengo más palabras que agradecer a todos. Me llevo algunos dolores como no haber podido ganar un clásico con Colo Colo, y lo que fueron esos 10 días salvajes, amargos, que no estaba en las planificaciones de nadie", se sinceró.

También le aprovechó de agradecer a los futbolistas laicos. "Quiero darle las gracias a todos los jugadores, por entregarse con pasión siempre cuando yo los dirigí, y en 16 meses nos brindaron cosas hermosas. Todo fue muy lindo, logramos un campeonato y sólo tengo agradecimientos hacia ellos", manifestó.

"Quiero destacar a la gente porque es impresionante. Donde uno va, donde uno camina, realmente demuestran un cariño, llenan el campo después de una derrota, sabiendo toda la dificultad que se tiene a nivel económico para asistir a un estadio", añadió.

El entrenador trasandino -quien estaba al borde de las lágrimas- explicó su sentir tras su despido. "Hoy más que nunca soy de la U. Me voy con el cariño y sentimiento de todos, de gente de un corazón enorme, que me ha dado mucho en todo este tiempo. Este equipo enamora y esto es un hasta luego, no un hasta siempre, porque nadie sabe las vueltas que tiene la vida", lanzó.

Finalmente, Hoyos sostuvo que "estoy seguro que este equipo clasifica en Copa Libertadores y sale campeón a fin de año, porque tiene jugadores para aquello".