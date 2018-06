La sentida confesión de Jaime Valdés: "Terminé muy mal emocional, sicológica y físicamente"

El volante Jaime Valdés explicó las razones detrás de su supuesta renuncia a Colo Colo y detalló que vivió un momento donde estuvo "muy mal emocional, sicológica y físicamente".

En conversación con la página web oficial de Colo Colo, el "Pájaro" aseguró que "sabiendo que estoy en Colo Colo, el equipo más grande de Chile, tiene que haber siempre una autocrítica".

"En ese momento me sentía de decir que no había andado bien. Soy el primero en saberlo y decidí colocar eso porque era mi sentimiento en el momento. Terminé muy mal emocionalmente, sicológica y físicamente", precisó.

Valdés confesó que "sentía que me tenía que poner en discusión. Estaba abierto a la posibilidad de dejar Colo Colo, pero después, conversando con Héctor, con amigos y familiares, me hicieron ver que estaba equivocado, que yo todavía puedo entregarle mucho al equipo, a esta institución".

"Yo estoy acá porque quiero estar y así me empecé a abrir un poquito y a hacer un reset, a empezar de cero. Volví con muchas ganas, motivado, para hacer buenos trabajos y recuperarme físicamente para demostrar el nivel que tuve por tanto tiempo en este segundo semestre", añadió.

El jugador de 37 años reconoció que un período así "no me había pasado. Por eso a lo mejor escribí eso en el momento menos indicado. Habíamos perdido contra La Calera. No haber podido ganar me dejó muy mal".

"Estaba dispuesto a dar un paso al costado (...) Quiero que volvamos luego a jugar para dejar esto atrás y demostrar que puedo ser un aporte para el equipo. Pasaron muchas cosas, pero es inútil hablar del tema", cerró.