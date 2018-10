La selección de Estados Unidos espera por José Mourinho

Tras un agrio empate sin goles ante Valencia por Champions League, el Manchester United sigue sin levantar cabeza y los cuestionamientos al proceso que lidera José Mourinho siguen creciendo.

Sin embargo, ante una eventual cesantía, al portugués no le faltarían ofertas y una de ellas ya se habría manifestado pese a seguir vinculado a los diablos rojos.

Según el periodista de Sports Illustrated y Fox Sports, Grant Wahl, la selección de Estados Unidos está a la espera de que el DT se desvincule del United.

"El plan maestro de la selección de EE.UU. es esperar la disponibilidad de José Mourinho antes de contratar a alguien", aseguró en su cuenta de Twitter.

El conjunto norteamericano ha retrasado la decisión, pese a que han barajado la posibilidad de Gerardo Martino, José Pékerman, Marcelo Bielsa y Juan Carlos Osorio, hoy en Paraguay.

