La "Rojita" Sub 17 pierde ante Perú en su preparación para el Sudamericano

La "Rojita" Sub 17 no pudo ante Perú y perdió por la cuenta mínima en El Teniente de Rancagua. El equipo dirigido por Hernán Caputto se prepara para el Sudamericano que se disputará a partir de este 23 de febrero en el país.



Chile venía de derrotar por 2-1 a los incaicos en el CDA, pero en la revancha no pudo ante el "Rimac". Nelson Cabillanas anotó el único gol del compromiso y le dio la Copa Rancagua Ciudad Capital a los peruanos.

La "Rojita" formó con Cancino; Zuñiga, Alarcón, Silva, Oyanedel; Rojas, Lara, Aguilera; Gama, Gutiérrez y Valencia. El debut del equipo en el Sudamericano Sub 17 será ante Bolivia en la Sexta Región.