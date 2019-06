La Roja no reconocerá la cancha del Arena Fonte Nova

La gran preocupación que hay en el interior de la Selección Chilena, es el estado de la cancha del Arena Fonte Nova, que será el escenario donde enfrentarán a Ecuador el próximo viernes.

El Gerente de la Selección Absoluta chilena, Ian Mac-Niven, anunció que la Roja no reconocerá la cancha del Estadio ubicado en Salvador de Bahía en el día previo al choque contra "La Tricolor", debido a las condiciones irregulares que presentan el césped.

A pesar del inconveniente, el exfutbolista de Universidad Católica, aseguró que en el interior de la Roja entendieron la situación. "A Reinaldo Rueda le hubiese encantado contar con la cancha del estadio. Pero no es algo tan terrible, es propio de un imponderable, una condición externa a nosotros. A cualquier entrenador y a los jugadores les encantaría cumplir con lo dispuesto y conocer la cancha, pisarla, entrenar por lo menos una hora".

No reconocerán el terreno de juego por precaución, ya que el pasto está muy blando, producto del clima que afecta a Salvador de Bahía, así lo aseguró Mac-Niven."Hemos recibido de la organización reportes diarios y el historial de la cancha, esta zona es muy húmeda, llueve harto y si no me equivoco, estos días ha llovido todas las noches y fuerte".

Esta no será la primera vez que los equipos no pueden reconocer la cancha del Estadio Arena Fonte Nova. También les ocurrió a las selecciones de Argentina y Colombia, y a los elencos de Brasil y Venezuela.

Para finalizar, el Gerente de la Roja, confesó que desde la organización de la Copa América les dan la seguridad que la cancha estará en condiciones para el duelo ante la escuadra del tri. "De los partidos anteriores, que uno ha visto, la cancha está bastante blanda. La organización nos da seguridad que va a estar en buenas condiciones. Tienen algunos problemas por la ubicación del estadio, la zona del área norte no tiene luz natural y eso hace que cueste un poco más recuperarse".

La Selección Chilena jugará su segundo partido por el torneo continental ante Ecuador, el viernes a las 19 horas.