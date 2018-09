La Roja cestera buscará seguir soñando con el Mundial de China

Diego Sáez / ADN Deportes

La selección chilena adulta de básquetbol masculino cuenta las horas, y ultima cada detalle, para el partido ante República Dominicana de mañana jueves 13, en el inicio de la segunda fase de las clasificatorias al Mundial de Pekín 2019.

El de mañana, será el primer juego de la fecha doble que enfrentará el combinado nacional, que se completará el próximo lunes en Valdivia, donde la Roja recibirá a Canadá.

Amistoso

Como parte de su preparación, el quinteto dirigido por Claudio Jorquera tuvo un partido amistoso ante Panamá, en Ciudad de Panamá, en el que los locales se impusieron por 50-40.

En ese cotejo, por Chile no actuaron Sebastián Herrera ni Felipe Haase, que son los únicos dos basquetbolistas de la nómina que militan en el exterior: el ex jugador de Español de Osorno juega en Alemania; mientras que el ex defensor del CDSC Osorno y el Club Deportivo Valdivia lo hace en la exigente NCAA estadounidense, por lo que se supone, le darán otro peso al equipo.

También, la Roja cestera contó en su nómina con novedades, como son la presencia de dos jóvenes valores: Sebastián Silva, y Kevin Rubio, que viene de ser figura en el título de Liga Saesa alcanzado por CEB Puerto Montt. Además, volvió a ver acción tras varios meses el pívot del CDV Gerardo Isla, que pasó por un largo período de recuperación por una operación en la rodilla.



Gerardo Isla. Foto: FIBA

El propio Isla comentó a ADN, tu otra pasión sobre su regreso tras el largo proceso de puesta a punto, para poder volver a la alta competencia. "Han sido cuatro meses desde el día de la cirugía en la rodilla. Y estoy muy contento de volver a la nómina de la Selección" sostuvo el pívot valdiviano.

"Espero poder ayudar, y vamos a ir probando día a día. La idea es no exigirme más de la cuenta, para poder llegar lo mejor posible a los partidos, en que tenemos que rendir exámen ante dos equipos muy buenos como son República Dominicana y Canadá", afirmó Isla.

Desafío exigente

Recordemos que la Roja cestera viene de superar una primera fase grupal, en que ocupó el tercer lugar de su serie tras Brasil y Venezuela; dejando afuera a Colombia.

Ahora, el desafío del combinado nacional es mayor, ya que se mide con equipos de la primera línea a nivel continental, partiendo por esta fecha doble, en que debuta ante República Dominicana mañana jueves (21:30 horas).

Y si el rival para debutar, y como visitante, es dificil; los dirigidos por Claudio Jorquera tendrán una prueba de primer nivel en su retorno al país para hacer de local en el Coliseo Municipal de Valdivia, recibiendo a Canadá, que viene con un plantel plagado de estrellas, encabezado por seis jugadores de la NBA: Khem Birck y Justin Jackson (Orlando Magic), Dillon Brooks (Memphis Grizzlies), Cory Joseph (Indiana Pacers), Kelly Olynyk (Miami Heat) y Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers).

El juego ante los canadienses se disputará en el Coliseo de Valdivia, este lunes 17 de septiembre, desde las 20 horas.