La reserva de San Lorenzo derrotó a San Luis en amistoso por el tricentenario de Quillota

San Luis no pudo festejar el tricentenario de Quillota y cayó por 2-1 ante el equipo reserva de San Lorenzo de Almagro en un amistoso disputado en el Lucio Fariña.



El elenco que fue dirigido por Hugo Tocalli abrió el marcador a los 33' del PT a través de Cristian Barrios, el juvenil que amargó a la UC en la Copa Libertadores en el Nuevo Gasómetro.



El 8 del "Ciclón" aprovechó una falla en el fondo y se llevó en velocidad a los zagueros canarios para definir con tranquilidad ante la salida de Ignacio González.



No obstante, San Luis reaccionó rápidamente y al minuto emparejó el marcador tras anotación del paraguayo Mauro Caballero.



En la segunda mitad, Franco Moyano puso el 2-1 a 10' del final y cerró el partido para San Lorenzo, que no contó con ningún jugador estelar en el equipo.





¡GOL "CANARIO"!

El paraguayo Mauro Caballero anotó de inmediato el 1-1 para #SanLuisxFOX frente a San Lorenzo en Quillota pic.twitter.com/1GCVgxt7i0 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) November 12, 2017