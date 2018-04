La reacción de Johnny Herrera ante lienzo que pide a Pinilla como capitán

Johnny Herrera no quedó ajeno al lienzo desplegado ante Cruzeiro en el Nacional que pedía la salida de Jean Beausejour y a Mauricio Pinilla como nuevo capitán.



El "Samurai" tuiteó un par de mensajes la madrugada de este viernes y aseguró que "lo de ser capitán no es muy relevante para mí, con o sin jineta voy a dejar todo en la cancha".



Respecto al emplazamiento al "Bose": "El querer echar un compañero no va con nosotros, por lo menos así aprendí en el LDA desde los 13 años. Apoyábamos incondicionalmente".



Por último, aseguró sentirse apenado por el lienzo, ya que con esto "algunos se están pareciendo a las zorras".



