La programación de los duelos de vuelta de los octavos de final de Copa Chile

Durante este lunes la ANFP reveló las fechas de los encuentros de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile, certamen que ha tenido varias sorpresas a raíz de los buenos desempeños de los equipos de Primera B y Segunda División en comparación a los de Primera A.



Como se sabe, dentro de los encuentros más interesantes destaca la vuelta entre Colchagua y Universidad de Chile, cuya revancha se disputará en El Teniente de Rancagua. En tanto, la vuelta de Unión Española y Audax Italiano se desarrollará en Santa Laura.



Cabe recordar que la obtención de la Copa Chile tiene como premio un cupo para la Copa Libertadores.



Estos son los encuentros.



VIERNES 29-6

Barnechea vs Curicó – Municipal de Barnechea 20:00 horas



SÁBADO 30-6

Colchagua vs Universidad de Chile – El Teniente de Rancagua 16:30 horas

Puerto Montt vs Valdivia – Chinquihue 18:00 horas

La Calera vs Palestino – Lucio Fariña 19:00 horas



DOMINGO 1-7

Ñublense vs Cobresal – Nelson Oyarzún 15:30 horas

San Marcos vs Cobreloa – Carlos Dittborn 16:00 horas

Unión Española vs Audax Italiano – Santa Laura 19:00 horas



LUNES 2-7

Huachipato vs Copiapó – CAP 12:30 horas