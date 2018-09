La programación de la fecha 24 del Campeonato Nacional

El último tramo del Campeonato Nacional entra con la 24° fecha del torneo, que tendrá varios partidos claves con respecto a quienes están luchando por el certamen.



Como es de esperar, el duelo más importante será el que sostendrán Universidad Católica y Colo Colo, que se jugará el domingo a las 12:00 horas en San Carlos de Apoquindo.



Por su parte, también un partido interesante será el de Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción, ya que son los escoltas del líder del torneo.



En tanto, vale recordar que la U recibe a Unión La Calera, a desarrollarse el sábado a las 15:00 horas en el Nacional.



Revisa todos los encuentros.



Viernes 28 de septiembre 20:00 horas: San Luis vs Huachipato – Lucio Fariña

Sábado 29 de septiembre 12:00 horas: Deportes Iquique vs Deportes Temuco – Cavancha

Sábado 29 de septiembre 15:00 horas: Universidad de Chile vs La Calera – Estadio Nacional

Sábado 29 de septiembre 17:30 horas: O'Higgins vs Palestino – El Teniente

Sábado 29 de septiembre 20:00 horas: Everton vs Audax Italiano – Sausalito

Domingo 30 de septiembre 12:00 horas: Universidad Católica vs Colo Colo – San Carlos de Apoquindo

Domingo 30 de septiembre 17:30 horas: Deportes Antofagasta vs Universidad de Concepción – Calvo y Bascuñán

Domingo 30 de septiembre 20:00 horas: Unión Española vs Curicó Unido – Santa Laura