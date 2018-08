La programación de la fecha 22 del Campeonato Nacional

Atrás quedó la vigésima primera fecha del Campeonato Nacional y se comienza a respirar la nueva jornada, que trae varios encuentros interesantes.



Uno de los más atractivos será el tradicional duelo entre Unión Española y Universidad Católica, que se disputará el sábado a las 17:30 horas en Santa Laura.



Previo a esto, la fecha se abrirá con el cotejo de la U frente a Temuco, a jugarse el viernes a las 20:00 horas en el Nacional.



En tanto, el domingo Everton recibirá a Colo Colo desde las 12:00 horas en el Sausalito, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos cuadros.



Revisa toda la programación de la fecha:



Viernes 31 de agosto 20:00 horas: Universidad de Chile vs Deportes Temuco – Estadio Nacional

Sábado 1 de septiembre 12:00 horas: Deportes Iquique vs O’Higgins – Cavancha

Sábado 1 de septiembre 15:00 horas: San Luis vs Audax Italiano – A definir

Sábado 1 de septiembre 17:30 horas: Unión Española vs Universidad Católica – Santa Laura

Sábado 1 de septiembre 20:00 horas: Universidad de Concepción vs Unión La Calera – Ester Roa

Domingo 2 de septiembre 12:00 horas: Everton vs Colo Colo – Sausalito

Domingo 2 de septiembre 15:00 horas: Deportes Antofagasta vs Palestino – Calvo y Bascuñán

Domingo 2 de septiembre 17:30 horas: Huachipato vs Curicó Unido – CAP Talcahuano