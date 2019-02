La prensa inglesa no tuvo piedad con Alexis Sánchez tras su actuación ante el Leicester

Pese a ser de la partida, la prensa inglesa no tuvo piedad con la actuación de Alexis Sánchez frente al Leicester.

The Sun, luego de que el chileno fuera reemplazado, señaló que "participó poco del juego y Solskjaer terminó con su miseria sacándolo de la cancha, algo que no le gustó para nada a Sánchez".

El Manchester Evening News, en tanto, fue lapidario con el "Niño Maravilla". "No hay necesidad de debatir entre Sánchez y Martial, porque no mostró nada hoy con la pelota y no le hizo ningún daño al rival", dijo la publicación al calificarlo con un 2.

Frente al Fulham, el próximo sábado en condición de visitante, será el próximo partido de los "Red Devils" en la Premier League.