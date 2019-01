La potente declaración de Maxi López: 'Wanda me llama cuando Icardi está en concentración'

La teleserie entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López parece no acabar nunca. Este viernes el drama sumó un nuevo capítulo, después que este último lanzara una potente confesión durante una entrevista.

En una conversación con el programa 'Un buen momento' de radio La Red. el atacante del Vasco da Gama no dudó en dar una inesperada respuesta cuando le preguntaron sobre la relación que tiene con su exesposa.

"Ella lo toma como un juego, haciéndome entrar en la casa de ella o llamándome cuando su marido está en la concentración (...) y romper y hacer cosas que no están buenas, más que nada por los nenes. Es una mina que se casó, que ya tuvo otros nenes y yo solo quiero mantener el vínculo con mis hijos y nada más", señaló el ariete trasandino.

Tras ello, aseguró no saber por qué Nara lo llama en esos días puntuales. "No caigo en el juego de mi ex esposa", lanzó.