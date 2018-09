La polémica celebración de Neymar por el PSG en Francia

Neymar nuevamente fue protagonista de una polémica acción tras anotar el primer gol del PSG ante el Nimes, en una nueva fecha de la liga francesa.

La jugada de ataque llegó desde el sector derecho del cuadro parisino. El delantero brasileño se colocó en el centro del área y aprovechó un centro rasante para decretar la primera estocada de la tarde.

Pero lo que llamó más la atención fue su particular festejo, donde no encontró nada mejor que acercarse al público rival y llevarse las manos a sus ojos para hacer como que lloraba.

Cabe recordar, que la hinchada del Nimes colgó una pancarta que enfatizaba la actitud llorona del Neymar. Por ello, el '10' del PSG fingió que sollozaba.

Neymar celebrating his goal away at Nimes in front of a banner branding him a 'crybaby.' #NOPSG pic.twitter.com/NQGoSur0Bz