La petición que le hizo Alexis a Rueda después del 4-0 de Chile ante Japón: 'No me saque'

Pese a que Chile goleaba con tranquilidad a Japón por 4-0 a los 84' del segundo tiempo en el Morumbí de Sao Paulo, Alexis Sánchez sorprendió tras hacerle una particular petición a Reinaldo Rueda después del cuarto tanto del equipo.

El técnico colombiano se encontraba preparando el cambio por el tocopillano, para que así pudiera descansar para el partido de este viernes frente a Ecuador, pero al ariete no le gustó la idea, se acercó al DT y le dijo "no me saque", petición a la que Rueda terminó accediendo.

Cabe destacar que el delantero del Manchester United fue una de las grandes figuras del combinado criollo en su estreno en Copa América, tras marcar un golazo de cabeza y dejar solo a Eduardo Vargas para que anotara el último tanto del compromiso.