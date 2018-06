La opinión del tablón virtual sobre la gira europea de la Roja

Terminada la gira europea de la Roja, que culminó con un triunfo (1-0 ante Serbia), un empate (2-2 ante Polonia) y una derrota (2-3 frente a Rumania) , llegó la hora del balance de los hinchas, quienes en general quedaron conformes con el cometido de la selección en el viejo continente.

La satisfacción de los fanáticos se dá en su mayoría porque el equipo criollo no jugó con su oncena titular en ninguno de los cotejos y de igual forma complicó en demasía a selecciones que sí estarán en la Copa del Mundo que parte en menos de una semana en Rusia.

Varios coinciden en que Rueda sabe lo que hace y que la nueva camada de jugadores nacionales le pueden dar varias alegrías a Chile en un futuro cercano. Al parecer, sin Alexis, Vidal, Bravo, Medel, Aránguiz y Vargas, el equipo de todos demostró que tiene las armas para competir de igual a igual ante cualquiera.

#LaRojaEnADN Yo creo que Rueda no come vidrio y pondra a Alexis por izquierda y Junior por derecha (aparte se conocen de memoria) y me da una pena como cruzado pero el Nico no aprovechó su oportunidad...Estos son los@11 que debe tener Rueda en la cabeza. pic.twitter.com/HKEC0iDsKx