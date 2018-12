La molestia de Mario Salas durante una conferencia de prensa en Perú

El estratego de Sporting Cristal, Mario Salas, sacó a relucir su estilo frontal durante una conferencia de prensa en Perú, tras molestarse por lo realizado con un periodista mientras él hablaba.

El comandante se encontraba deslizando algunas ideas, como habitualmente lo hace, cuando todo se derrumbó después de que un celular de los reporteros comenzara a sonar.

"Para, para, para. Está sonando un celular. ¿Ustedes saben lo que yo hago cuando suena un celular? En este momento me debería levantar e irme. No lo voy a hacer. El próximo que suene me paro y me voy", lanzó el DT, ante la incomodidad de los presentes.

Cabe recordar, que en otra ocasiones Salas ha cumplido su palabra y se ha marchado del lugar por un hecho similar.