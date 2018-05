La molestia de Kudelka al ser consultado por la U tras el partido de Talleres

Talleres igualó 0-0 ante Huracán y se aseguró su participación en la Copa Sudamericana del próximo año, a la espera de la última fecha de la Superliga donde aún pelea por alcanzar un cupo en la Libertadores.



El director técnico de la "T", Frank Kudelka, conversó con los medios luego del empate en el Mario Kempes y se molestó al ser consultado por si su arribo a Universidad de Chile ya estaba cerrado.



"Durante tres años y medio siempre me comportado dándole mi máximo a la institución. Tal vez muchas veces no alcanzó o me equivoqué, seguramente me equivoqué mucho más de lo que acerté, pero siempre dando mi integridad profesional y como ser humano", dijo el cordobés.



Además, pidió que respetaran las decisiones que toma en su vida privada. "Solo pido que se me respete ese tipo de cosas. Yo no puedo aclarar cosas, ¿qué le voy a decir?, ¿cuándo voy al baño?, dejémonos de embromar, perdónenme el exabrupto, pero dejémonos de embromar", agregó.



Por último, confirmó que termina contrato con Talleres, pero aseguró que culminará el campeonato como corresponder por respeto al club. "Se me vence el contrato. Si a usted se le vence un contrato en su radio, seguramente tendrá expectativas de renovar o ir a otra. A mí me pasa lo mismo, no es muy difícil", le respondió a un periodista.