La millonaria multa que aplicó la ANFP a un club por no enviar a un jugador a la selección

La determinación de Universidad de Chile y de Colo Colo con respecto a no enviar a todos sus jugadores al microciclo de Reinaldo Rueda podría haber tenido una sanción económica, puesto que existió un antecedente similar en 2008 y que terminó en una importante multa en contra de uno de los clubes del fútbol chileno.



Fue en pleno proceso de Marcelo Bielsa cuando Audax Italiano fue multado por la situación de tres jugadores de sus filas: Carlos Villanueva, Fabián Orellana y Marco Medel.



En dicha ocasión, la ANFP multó con 2 mil UF ($39.754.000 en aquel entonces) al elenco de colonia, puesto que el Histórico no asistió a los entrenamientos de la Roja por instrucción del técnico de aquel entonces del equipo, Raúl Toro.



Sobre los otros, solo Villanueva asistió, mientras que Medel no asistió producto de una varicela que fue acreditada médicamente.



Recordemos que durante esta semana, Reinaldo Rueda está desarrollado un nuevo microciclo de trabajos en Juan Pinto Durán, en donde solo Francisco Arancibia asistió por parte de Universidad de Chile y Brayan Cortés desde Colo Colo.