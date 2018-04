La machista frase del presidente de la Sampdoria: "El arco es como una mujer, debe ser penetrado"

Cuestionables y machistas palabras tuvo el presidente de la Sampdoria, Massimo Ferrero, luego del empate sin goles de su escuadra ante Genova, puesto que hizo una desafortunada comparación de lo ocurrido con una mujer.



"Hemos desperdiciado una oportunidad importante, lástima. Pero hay una cosa que no se discute: El arco es como una mujer, debe ser penetrada, no discutida", afirmó.



Tal como ocurre en estos casos, varios sectores cuestionaron al dirigente, considerando el contexto social en el que está el mundo con respecto a la violencia hacia la mujer, por lo que hubo críticas a sus palabras, como por parte de la Asociación Nacional de Atletas de sexo femenino italianas.



"Expresamos el disgusto más profundo en la frase pronunciada por Ferrero, presidente de la Sampdoria. Disculparse no solo de las mujeres, sino a cualquier persona que se preocupa por el respeto entre los sexos", sostuvo la timonel, Luisa Rizzitelli, indicando de paso que haya sanciones en su contra.