La Liga de España llevará partidos oficiales a Estados Unidos

La Liga española celebrará por primera vez en la historia partidos oficiales fuera de Europa, en Estados Unidos, luego de cerrar un acuerdo a 15 años con Relevent, multinacional de medios, deportes y entretenimiento.

"El objetivo de esta extraordinaria 'joint venture' es que la cultura del fútbol crezca en Estados Unidos. Supondrá un gran paso en su creciente popularidad", explicó a El País Stephen Ross, empresario estadounidense y propietario principal, entre otras firmas, de Relevent, de los Miami Dolphins de la NFL y del Hard Rock Stadium de Miami.

La celebración del partido o los partidos de la Liga española se concretará lo antes posible. La idea es que se dispute ya un encuentro de esta misma temporada y, previsiblemente, con el Barcelona o Real Madrid como uno de los equipos en la cancha.

La Liga española y Relevent, que formarán una nueva organización llamada LaLiga North America, adoptan una idea de promoción y expansión similar a la que llevan a cabo los principales deportes profesionales de Estados Unidos como la NBA, el Fútbol Americano (NFL), la Liga de Béisbol (MLB) o la Liga de Hockey Hielo (NHL). Desde hace algunos años, estas Ligas celebran partidos oficiales fuera de Norteamérica.





“Me gusta el fútbol, me gustan todos los deportes. Este acuerdo ayudará a que crezca en un país en el que todos estuvimos decepcionados por no poder jugar el Mundial. Ojalá podamos jugar el próximo y ver que el fútbol ha crecido de manera exponencial cuando se dispute aquí el de 2026”, dijo Ross.

Javier Tebas, presidente de La Liga, defendió la idea de llevar el torneo fuera de las fronteras de España. "Si la NBA o la NFL juegan partidos fuera de su entorno o sus países, por qué no va a hacerlo la Liga española. Es importante para desarrollar nuestra marca. Está entre nuestros objetivos a corto o medio plazo llevar un partido de la Liga española todos los años a Estados Unidos”, afirmó.





“Nunca se organizaría en contra de los intereses de los participantes. Veríamos qué equipos pueden estar de acuerdo. Y qué compensaciones y estrategias de comunicación se llevarían a cabo. Hemos cambiado muchas cosas en los últimos cuatro años, algunas con mucha contestación. Luego se ha visto que era lo idóneo. Para crecer como industria no decidimos las cosas por el qué dirán”, agregó.