La joya chilena de 18 años que debutará en el equipo de honor de Boca Juniors

El joven chileno Brandon Cortés (18) pasó de ser un nombre lejano para los hinchas nacionales a tomar un protagonismo inusitado. Primero fue inscrito en la lista de Boca para la Copa Libertadores, luego firmó su primer contrato profesional y ahora hará su debut oficial en el primer equipo xeneize.

Será el '9' ante Aldosivi de Mar del Plata y compartirá equipo con jugadores de la talla de Cristián Pavón, Mauro Zárate y Nahitan Nandez, entre otros.

Su historia en Argentina

Nació en Argentina, pero sus padres son chilenos y llegaron hace 25 años a Argentina para buscar nuevas oportunidades laborales. Él ingresó a los 12 años a las divisiones menores del club argentino y desde ese tiempo ha sido comparado con una leyenda del equipo: Juan Román Riquelme.

"Los entrenadores me dicen que juego parecido a él, me gusta meter el último pase y tengo una pegada similar. De Chile me gusta (Jorge) Valdivia, creo que también me parezco en la forma de jugar. De equipos de allá me gusta Colo Colo, porque es muy similar a lo que es Boca acá", contaba en 2016 en una entrevista con As Chile en Buenos Aires.

En octubre pasado el DT Rolando Schiavi lo subió al equipo Reserva y lo sacó de su posición de enganche para ponerlo como centrodelantero. Desde ese momento, Gustavo Alfaro lo ha tenido considerado para el equipo principal.

Sus sueños con la Roja

En esa misma conversación, el joven dejaba en claro su preferencia a la hora de decidir a quién representar. "Me siento chileno y sería un orgullo para mi familia que yo juegue en la Roja".

En el 2017 tuvo su primer acercamiento con el equipo nacional. Fue citado a trabajar con la Sub 17, pero problemas administrativos impidieron que sea parte del equipo que asistió al Mundial de India.

AS Chile