La insólita explicación del DT del Chelsea después que su arquero no quisiera salir del campo

Tras la insólita situación protagonizada por el técnico del Chelsea, Maurizio Sarri, y el arquero Kepa, quien se negó a salir del campo de juego en la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City, el estratego entregó una curiosa explicación de lo sucedido.

"En esa situación hubo un gran malentendido. Creí que tenía un problema y que necesitábamos un cambio. No lo descubrí (que Kepa no estaba lesionado) hasta que el médico me lo dijo en el banquillo unos minutos después", comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

En esa línea, Zarri siguió diciendo que "fue un gran malentendido. Pensé que el portero tenía calambres y que no sería capaz de estar en los penales, pero el problema no era de calambres y estaba apto".

Preguntado por el momento en el que pareció querer irse al vestuario, visiblemente molesto con la actitud de su jugador, Sarri aseguró: "Solo quería volver a tranquilizarme (...) Él pensó que le cambiaba por un problema físico y él dijo que no tenía problemas físicos, por lo que estuvo bien".