La inesperada confesión que Arturo Vidal le hizo a Gary Medel a días de empezar la Copa América

En un nuevo capítulo de "Relatos de Vidal" el jugador del Barcelona compartió junto a Gary Medel, donde ambos recordaron buenos y malos momentos que han vivido junto a la selección chilena.

Lo que más destacaron ambos, fue la primera Copa América que conquistaron en 2015 junto a la Roja, momento que quedará grabado para siempre en la historia de nuestro país.

Sobre aquel acontecimiento, "Pitbull", indicó que "fue uno de los grandes momentos de mi vida, nadie daba un peso por nosotros y aún lo recuerdo día a día, estamos en la historia de Chile y es algo maravilloso que nunca vamos a olvidar".

Vidal complementó lo del volante del Besiktas y confesó un inesperado hecho que le ocurre cada vez que ve esa final ante Argentina en el Estadio Nacional.

"Tenía guardada la revancha desde Canadá. Luego de haber ido a Sudáfrica y no haber avanzado mucho por la falta de experiencia, y luego en Brasil quedar eliminado en penales. El equipo se concentró más que nunca y se preparó de la mejor forma para levantar esa Copa. Yo creo que he visto esa final 100 mil veces y cada vez que la veo lloro, porque pasaron muchas cosas entremedio y uno recién cuando levanta la Copa sabe todo lo que luchó para poder llegar ahí", sostuvo Vidal.

Tras ello, ambos futbolistas recordaron lo "grande" que fue también llegar a la final de la Copa América Centenario y Copa Confederaciones, asegurando que "todo el mundo hablaba maravillas de nuestro equipo".

Aunque la nota amarga claramente fue quedar fuera del Mundial de Rusia, donde el combinado criollo era uno de los grandes favoritos para estar en la cita planetaria.

"Fue una eliminatoria muy dura con selecciones muy fuertes. Quedamos fuera todos los convocados, todos tuvimos errores muy grandes, dentro y fuera del campo, y las cosas se dan por algo, como dijo Arturo el otro día, los mismos que ganamos las copas quedamos fuera del mundial", recordó Medel.

En esa línea, el ex Colo Colo indicó: "Fue una de las cosas más duras en el fútbol, porque más encima no pude jugar ese último partido. Después de haber pasado mucho tiempo se te vienen todas las oportunidades que tuvimos para clasificar y no lo logramos, no supimos aprovechar la diferencia de los primeros partidos".