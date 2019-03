La inesperada confesión de Jorquera que involucra directamente a Jorge Valdivia

Cuando Jorge Valdivia brillaba en su primera época en Colo Colo, sorprendió a todos al indicar que su sucesor en el elenco albo sería un joven Cristóbal Jorquera, que en ese entonces recién alternaba entre el primer equipo y las inferiores del Cacique.

Aquel reconocimiento del "Mago" le terminó pasando la cuenta al actual volante de Palestino, así al menos lo confiesa. "Era muy chico, tenía 17 ó 18 años y en su momento ese halago, que siempre agradecí, me jugó un poco en contra. Se generaron muchas expectativas y yo quizá no estaba preparado en ese momento. Igual después me fui a préstamo, volví a Colo Colo, jugué bien y eso me permitió ir a Italia", confesó.

Sobre si siento que su juego es similar a Valdivia, el mediocampisra árabe indicó: "Compararme con Jorge, quizá por características puede ser, aunque él es un jugador extraordinario, le tengo mucha admiración. Para mí es el mejor '10' de los últimos 20 años, entonces me da un poco de vergüenza compararme con él".



Finalmente, Jorquera confesó: "En 2008, que fue un momento que tuve continuidad, trajeron a un tremendo jugador como Macnelly Torres. Habían pagado mucho por él y se justificaba que me sacaran. De hecho, volví a irme a préstamo, pero uno aprende de todas esas situaciones. Eso sirvió para mantenerme en Europa por ocho años".