La honesta respuesta de un futbolista: "No soy gordo, soy nalgón"

El volante quiso contestar los comentarios de un eventual sobrepeso y su sinceridad rompió el molde. El colombiano Juan Fernando Quintero (25 años) fue más allá y en la televisión argentina aseguró que "no soy gordo, soy un poco nalgón, jaja".

El nuevo jugador del Club Atlético River Plate dio entrevistas a Fox Sports y TyC Sports, donde comentó que "no jugaba desde noviembre. Estaba un poco alto de peso, pero no tres kilos como se dijo. No es que sea gordo, es mi contextura, soy bajito".

El jugador mide 168 centímetros, pesa 67 kilos y suma pasos frustrados por Europa -Pescara, Oporto y Stade Rennais- agregó que en su regreso a Sudamérica se encuentra "maduro para aprovechar esta bonita chance de River".