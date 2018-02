La futura estrella de su selección terminó siendo un fraude

Se ilusionaban los hinchas de su equipo y de su selección, pero nada era verdad. Un accidente de tránsito le terminó costando una suspensión del fútbol por nueve meses y una vergüenza internacional. Se trata de Zhang Xiuwei de 21 años, quien juega en el Tianjin Quanjian y era valorado por ser la próxima estrella del fútbol chino.

Su problema comenzó el 16 de agosto de 2017, cuando manejaba su Porsche 901 y terminó chocando seis vehículos. La investigación comprobó que conducía con diez veces sobre el valor de alcohol permitido en la sangre, pero también que se trataba de Zhang Jixuan de 23 años, según se comprobó con las actas de la Federación China de Fútbol.

A wild night in Tianjin; Quanjian's U23 player Zhang Xiuwei was caught driving drunk, hitting a few cars and smashing his Porsche around pic.twitter.com/vqN74U22K6