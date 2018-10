La furia de Arturo Vidal pese a la victoria de Barcelona en Champions

Nada de contento quedó Arturo Vidal después de la victoria por 4-2 del Barcelona ante el Tottenham por Champions League.

Pese a que su escuadra ganó el compromiso, el volante se mostró molesto en redes sociales, ya que en una de sus historias puso una cara enojada justo despúes de que terminara el partido en Inglaterra.

Cabe recordar que el ex Colo Colo sólo alcanzó a disputar cinco minutos del cotejo, lo que viene siendo una tónica en la mayoría de los encuentros del elenco azulgrana.

Aunque esta vez no escribió un mensaje positivo como lo suele hacer, si no que mostró su enfado por no ser considerado por Ernesto Valverde.