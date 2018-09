La fuerte confesión de Federer tras caer en octavos de final del US Open

Sorpresa mayúscula causó la eliminación de Roger Federer en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, tras caer en cuatro sets ante el australiano John Millman.

Tras la derrota, el suizo confesó que vivió un verdadero infierno en la cancha de Nueva York. "Realmente hacía mucho calor esta noche, sentía como que no podía tomar aire, es una de las primeras veces que me pasa algo así sobre la pista. Simplemente sudaba y sudaba mientras perdía energía", menifestó.

En esa misma línea, el suizo añadió una fuerte confesión: "Hasta me sentí aliviado cuando terminó el partido, aunque no ha sido una cuestión de edad, simplemente he sufrido la humedad y el calor".

Finalmente, Federer aseguró que "es uno de esos días en los que sabes que no es el día. Es duro cuando sientes algo así, todo es negativo. Estaba completamente apagado, no había circulación del aire, estaba empapado en sudor, mis pantalones también, incluso las bolas con las que jugábamos", cerró.