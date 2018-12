La frustración que tiene Marcelo Bielsa sobre su paso por Chile

Hace pocas semanas,el expresidente de la ANFP, Harold Mayne Nicholls publicó una serie de fotografías con personajes del fútbol durante su viaje a Europa. En algunas de las instantáneas aparecía acompañado con Marcelo Bielsa y Manuel Pellegrini, mientras que en otra compartiendo una cena junto a Pep Guardiola y las esposas de ambos.

Justamente Eugenia Fernández, extenista y esposa del exdirigente del fútbol chileno conversó con Las últimas Noticias sobre el haber compartido con Marcelo Bielsa y su fuerte ligazón con el medio nacional. "Tiene una conexión con Chile pero realmente siente que quedó en deuda. Nos dijo que no fue capaz de transmitir lo que él piensa que debe hacerse en Chile".

Además, aseguró que el actual entrenador del Leeds United no se da cuenta del legado que dejó en suelo chileno. "No tiene mucha conciencia de eso aun cuando en este viaje le llevamos un montón de regalos de gente que supo que nos juntaríamos con él y que nos pidió entregárselos. Él no entendía mucho, aunque también mandó algunas cosas para amigos suyos en Chile".

Sobre un eventual retorno de Bielsa a Chile, la esposa del director de la fundación "Ganamos Todos" aseguró que es casi imposible. "No lo veo con esa idea. Está en otra. A Harold le dijo que ambos eran una especie de extinción. Que ellos no cabían en el fútbol tal como está hoy. Marcelo, sin duda, está desilusionado aunque se nota que a Chile lo quiere mucho".

A lo largo de la entrevista, también confesó uno de los grandes deseos de su esposo dentro de su carrera. "Él me dice que no le gustaría ser diputado o senador. Se entretendría mucho haciendo la campaña pero se aburría sentado los cuatro u ocho años en el Congreso sin tener contacto con la gente. Alcalde podría ser una opción, pero lo que más le gustaría sería ser ministro de Deportes".

Harold Mayne Nicholls perdió las elecciones de la ANFP hace un mes tras caer frente a Sebastián Moreno y Jorge Uauy en primera ronda.