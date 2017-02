Una foto vale más que mil palabras. El 5-1 de Bayern Munich sobre Arsenal caló hondo en Alexis Sánchez.

Pese a su peleado gol que significó el empate transitorio a uno no fue más que un espejismo, porque sus compañeros no lo acompañaron en el Allianz Arena frente al elenco de Arturo Vidal.

Y en redes sociales, el término del duelo de ida de los octavos de final de la Champions quedó graficado en Alexis.

Utter humiliation. Alexis says it all in this pic... pic.twitter.com/wjve7EqxMs