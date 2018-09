La FIFA notifica sanción de Garcés por dopaje y no podrá jugar ante Colo Colo

Durante junio de este año, Paulo Garcés salió ileso del dopaje que se le había descubierto tras un partido, ya que el Tribunal de Expertos en Dopaje de Chile decidió levantar la sanción provisional contra el golero, quien había dado positivo durante un control efectuado en marzo.

Pero el caso volvió a dar un vuelco, ya que según especifica El Mercurio este jueves, la Comisión Disciplinaria de la FIFA notificó a la ANFP que el meta de Antofagasta está suspendido provisionalmente a partir del 5 de mayo de este año.

Tras esta inesperada determinación del organismo internacional, el cuadro "Puma" decidió enviar una carta en la que se adjuntó el fallo del Tribunal de Expertos en Dopaje y pidió que se solucione el inconveniente lo más pronto posible.

"Estamos sorprendidos. Creemos que hubo un error administrativo. No entendemos por qué alguien, desconocemos quién, notificó a la FIFA de la sanción, pero no de la suspensión de ella. En la ANFP nos dicen que no fueron ellos", aseguraron desde el club nortino.



Así, después de recibida la notificación, el secretario ejecutivo de la ANFP, Luis Varas, informó que Garcés no podrá estar en la siguiente fecha del Torneo Nacional, ante Colo Colo.

Sin embargo, desde el elenco nortino están convencidos que el guardameta sí puede estar ante los albos. "Para nosotros, Garcés no corre ningún riesgo si juega, no entendemos por qué la ANFP informa que no puede jugar si es que está enterada de que fue absuelto", lanzaron.

De esta forma, lo único que podrá hacer Antofagasta de ahora en adelante es esperar para ver cómo se solucionará el conflicto y saber si Garcés podrá seguir disputando lo que resta de campeonato.