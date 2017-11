La extraña enfermedad que complica a Johnny Herrera

Una de las sorpresas que dejó el último encuentro de la Universidad de Chile, además del abultado resultado que consiguió Audax Italiano, fue la ausencia de Johnny Herrera en el arco azul. Una baja de última hora que el propio meta aclaró a qué se debió en Las Últimas Noticias.



En conversación con el medio, el guardavalla expresó que sufre de espondilitis anquilosante, una "lesión parecida a la de un periodista de CNN (Eduardo Castillo). Eso es todo lo que puedo comentar. A mí me infiltraron en la columna, porque además tenía una fisura producto de un golpe".



Acerca de la dolencia, Sergio Ibáñez, reumatólogo del hospital Padre Hurtado y la Clínica Alemana sostuvo que es una afección llevable "si se trata con el debido tratamiento y con fortalecimientos de la musculatura espinal y mucha elongación. Ahora, si es severo se pueden tratar con terapias biológicas, como inyecciones que bloquean la molécula que produce inflamación".



Por último, Herrera aseveró que previo al encuentro ante los itálicos "me sentía en condiciones de jugar. Es cierto que me había integrado en los últimos días a las prácticas, pero uno siempre quiere jugar".