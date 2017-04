La euforia del pequeño hincha gunner tras recibir la camiseta de Alexis

Alexis Sánchez volvió a brillar en la fecha 33 de la Premier League. El tocopillano marcó un golazo de tiro libre, mientras se especula con una posible partida al Manchester City o al Chelsea para la próxima temporada.



Una vez finalizado el partido ante el Boro, que culminó en victoria por 2-1 a favor del Arsenal, Alexis corrió hacia la fanaticada gunner que asistió al Riverside y le regaló la camiseta a un pequeño hincha. El niño no aguantó la emoción y se volvió loco ante el obsequio del chileno.







This young Gunner will probably never forget the late Easter present he's just been given...



Class from you, @Alexis_Sanchez 👏 pic.twitter.com/0VWhluIUVS