La euforia de Marcelo Salas tras clasificación de Temuco a Copa Sudamericana

Marcelo Salas no daba más de la alegría luego de enterarse que Deportes Temuco clasificó a Copa Sudamericana por primera vez en su historia.

Tras conocer la noticia, de inmediato el "Matador" escribió un mensaje en Instagram para felicitar a los jugadores y cuerpo técnico del plantel por el histórico logro conseguido.

"Orgulloso!!! Fe cuando nadie tenia, cuando las contrataciones eran malas, cuando no invertiamos etc etc etc hoy solo decir gracias a los jugadores y cuerpo tecnico de @deportes_temuco_oficial por esta alegria para toda la gente de la novena region!! Y porque creyeron y se convencieron de lo que queremos!! Un aplauso y felicitaciones a todos!!!! Vamos pije!! Primera vez en la historia del club eso no se olvida!!", escribió el dueño del conjunto albiverde.