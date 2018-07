La dramática lucha del máximo goleador de Bélgica contra el racismo y la pobreza

Una entrevista del delantero Romelu Lukaku previa al Mundial de Rusia destapó una serie de detalles de su vida, como su lucha contra el racismo en Bélgica y la difícil situación económica de su familia en su infancia.

En conversación con The Players Tribune, el delantero nacido en Amberes e hijo de padres congoleños confesó que "a los seis años me di cuenta que estábamos arruinados".

"Un día llegué a mi casa y vi a mi madre mezclando agua en una taza de leche del día anterior para mí. No teníamos dinero ni para comprar leche. No dije nada. Me tomé la taza y me marché. Me juré que no podía permitir que mi madre viviera así", relató.





Además, reconoció que cuando niño "no podía ver partidos porque tuvimos que quitar la televisión por cable. Recuerdo un día que llegué a la escuela y todo el mundo hablaba de la volea de Zidane en la final de la Champions. Yo no la había visto".

Su padre, Roger Lukaku, también era futbolista y militaba en la segunda división belga. Pero en esos años "estaba al final de su carrera y el dinero se había acabado".

"Tampoco teníamos dinero para zapatos de fútbol, así que las tenía que compartir con mi padre. Cuando él volvía de entrenar me las dejaba y yo me iba a jugar", agregó.





Lukaku contó que su padre un día le dijo que comenzó su carrera a los 16 años. En ese momento "me puse como objetivo debutar a esa edad", lo que consiguió militando en el Anderlecht con sólo 16 años y 11 días.

Ese camino no estuvo exento de problemas, ya que tuvo que soportar las burlas por su verdadera edad y el desarrollo de su cuerpo.

"Cuando tenía 11 años hubo partidos que otros padres venían a decir que yo no podía jugar, que no tenía la edad que decía tener, que querían saber dónde había nacido. Yo les decía que era belga. No entendía nada", sostuvo.





Además, contó sus dificultades como seleccionado de Bélgica. "Cuando las cosas iban bien, los periódicos hablaban de mí como Romelu Lukaku, el delantero belga. Cuando las cosas iban mal, era el delantero belga de origen congoleño", indicó.

Actualmente, Lukaku apenas tiene 25 años y ya es el máximo goleador de la historia de Bélgica con 37 goles en 69 partidos.