Varias críticas ha generado la actitud que tuvo el volante alemán, Mesut Özil, durante el primer tanto del Bayern Munich, gracias a una gran jugada de Arjen Robben.



Según se puede observar en las imágenes, el campeón del mundo con los germanos dejó avanzar sin presión alguna al holandés, quien batió con un tremendo disparo a David Ospina.

What the fuck is Ozil doing?pic.twitter.com/EcZwyc2MQg