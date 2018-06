Tras un vibrante partido, Uruguay derrotó a Egipto en la agonía con un portentoso cabezazo al minuto 90' de José María Giménez.

Uno de los que más sufrió fue el ariete del Liverpool, Mohamed Salah, quien vio todo el partido en la banca cuando ya estaba practicamente firmado el empate.

Varios usuarios de Twitter capturaron la desazón del delantero tras el gol charrúa, que los deja terceros en el Grupo A.

Para peor, Salah estaba de cumpleaños hoy.

#EGYURU I know how you feel Mo Salah.

But Egypt proved they belong in this tournament so it's not the end. pic.twitter.com/s76XZMLW1r